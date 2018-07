Activisten protesteren bij eendenfokkerijen

Volgens de eendenslachterij is er allemaal niets van waar. ,,Dat is absoluut niet aan de orde. Al onze afdelingen zijn voorzien van cameratoezicht, dus wij weten precies wat er gebeurt. Wat Animal Rights doet is crimineel'', zegt directeur Tomassen.



Hij zegt zich te beraden op stappen tegen de organisatie. ,,We kijken wat we hier tegen gaan doen. Dit is heel vervelend, ik krijg nu allemaal telefoontjes van boze klanten."



De NVWA kan geen maatregelen nemen op basis van beelden die door anderen zijn gemaakt, maar zegt de zaak wel serieus te nemen. Uit eigen onderzoek van de autoriteit zal nu moeten blijken hoe de eenden worden behandeld. Supermarkt Plus maakte gisteren bekend per direct alle producten uit de winkel te halen, die afkomstig zijn van eendenslachter Tomassen Duck-To.