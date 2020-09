Activisten stelen houten beeld uit Afrika Museum ‘om terug te brengen naar Afrika’

Nieuw mestbeleid Carola Schouten: ‘We helpen iedereen op weg die daar behoefte aan heeft’

9 september Om het mestbeleid simpeler en minder fraudegevoelig te maken, grijpt landbouwminister Carola Schouten drastisch in. Na veel gesprekken met de boeren blijven er in ons land, als het aan haar ligt, op termijn nog maar twee bedrijfsmodellen over voor veehouderijen.