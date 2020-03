Actrice Betty White (98) stelt bezorgde fans gerust: ‘Het gaat goed’

De Golden Girls -ster is de afgelopen jaren populair geworden op sociale media. Ieder jaar op haar verjaardag wordt Betty, die zelf ook sporadisch twittert, bedolven onder de felicitaties. Dat haar naam daardoor meestal trending wordt, zorgt in de regel ook voor wat schrik. Zo liet Star Trek -ster Will Wheaton vorig jaar weten enorm opgelucht te zijn toen hij zag dat de actrice jarig was. ’Als je ziet dat Betty White trending is en in paniek raakt, maar dan...’, schreef de acteur boven een felicitatiebericht.

Carrière van zeventig jaar

Betty is pas twee jaar geleden gestopt met acteren. Vorig jaar was ze wel nog te horen als speelgoedtijger Bitey White in de film Toy Story. Ze liep ruim zeventig jaar mee in de entertainment-industrie en won zeven Emmy’s. Naast haar legendarische rol als Rose Nylund in The Golden Girls, maakte de actrice furore in onder andere The Mary Tyler Moore Show, The Carol Burnett Show en was ze in haar laatste jaren als actrice te zien in de komedie Hot In Cleveland.