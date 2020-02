Ad (79) kan geen kant op in door coronavirus getroffen hotel op Tenerife: ‘Thuisfront is in paniek’

Zes jaar cel voor overval op 82-jarige vrouw die 15 uur in bezemkast werd opgesloten

15:12 Drie mannen zijn veroordeeld tot zes jaar cel voor het plegen van een overval op een destijds 82-jarige vrouw. Ze sloten daarbij de bewoonster van de boerderij in De Krim (gemeente Hardenberg) in een krappe bezemkast op. Ze zat daar vijftien uur vast. Volgens het Openbaar Ministerie, dat zeven jaar gevangenisstraf had geëist, was het slecht afgelopen met het slachtoffer als ze nog langer opgesloten had gezeten.