AD dit jaar uitgesloten van Marengo-proces

Forse toename alleenrei­zen­de kinderen naar Nederland

Er is een flinke toename van het aantal asielaanvragen van alleenreizende kinderen in Nederland. De instroom is met 120 procent toegenomen in 2021. Dit jaar wordt een nog grotere piek verwacht. Dat komt onder meer door soepele regels voor gezinshereniging in Nederland. Organisaties kunnen die toestroom nauwelijks aan.

10:47