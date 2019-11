AD-journalist Nadia Berkelder ontkomt aan gijzeling na weigering getuigenis

AD -journalist Nadia Berkelder is vandaag uiteindelijk toch níet gegijzeld. Daarmee werd zij bedreigd, omdat ze weigerde te getuigen in het hoger beroep van een strafzaak dat vandaag dient. De verslaggever van het AD Rotterdams Dagblad beroept zich op het verschoningsrecht en beschermt haar bronnen en informatie.

Berkelder (49) was in september 2016 als verslaggever aanwezig bij een politie-actie in het centrum van Rotterdam. Voor het AD Rotterdams Dagblad beschreef zij hoe in een appartement in een van de vele woontorens een tas geld en veel automatische wapens werden aangetroffen.

Een van de die dag aangewezen verdachten is in 2017 door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar. Tegen dat vonnis is hij in hoger beroep gegaan en dat dient vandaag bij het Gerechtshof in Den Haag. De AD-verslaggever is opgeroepen als getuige, op verzoek van de advocaat van de verdachte, Inez Weski.

Berkelder heeft ter zitting geweigerd vragen te beantwoorden over wat zij tijdens de politie-actie heeft gezien. Zij beroept zich op het verschoningsrecht, waarmee journalisten hun bronnen en de door hen verkregen informatie kunnen beschermen. Het Gerechtshof ging hier in mee. ,,Het Gerechtshof is van mening dat de journalist geen algeheel verschoningsrecht heeft, in de zin van dat er überhaupt geen verklaring hoeft te worden afgelegd", luidde het oordeel. Toch zien de raadsheren geen dringende noodzaak tot gijzeling, waardoor deze ook niet is opgelegd.

Opgelucht

Paul van den Bosch, hoofdredacteur AD Regio, is opgelucht: ,,We zijn heel blij met dit besluit, in het voordeel van de journalistiek. Het is fout als journalisten hun belangrijke werk niet meer kunnen doen doordat bronnen er mogelijk aan twijfelen of informatie wel in betrouwbare handen bij hen is.”

Het gijzelen van journalisten komt zelden voor. Vorige week was het wél raak. Toen werd NOS-verslaggever Robert Bas vastgehouden omdat hij geen informatie wilde delen over de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst.