AD-verslaggever Hans Nijenhuis opgepakt met klimaatactivisten die verkeer naar Den Haag wilden platleggen

De groep actievoerders was van plan om rond 11.15 uur de weg, waar dagelijks 60.000 auto’s overheen rijden naar het centrum, te blokkeren maar werd onderweg staande gehouden door de politie. En dus moest de actie, die voor behoorlijk wat verkeerchaos had kunnen zorgen, nog voordat het echt begon worden afgeblazen.

Een van de mensen die werd meegenomen is Hans Nijenhuis. ,,Onder de zojuist aangehouden personen bevinden zich twee mensen die zich uitgeven als journalist”, legt de politie uit. ,,Omdat zij bij de vermoedelijke demonstranten in de auto zaten, zijn ook zij aangehouden. Zodra wij hun status als journalist hebben kunnen bevestigen, worden zij direct heengezonden.”

Route

De activisten wilden het verkeer op de Utrechtsebaan langzaam vaart laten minderen en uiteindelijk helemaal platleggen. Hiervoor hadden zij een heel plan uitgeschreven. Ze hadden bedacht welke route ze moesten rijden, welke rijbaan gebruikt moest worden en bij welke overgang er vaart geminderd moest worden. Het einddoel was om het verkeer volledig stil te leggen bij snackbar De Vrijheid, dit is ter hoogte van het tijdelijke onderkomen van de Tweede Kamer.

De poging om de belangrijke verkeersader naar het Haagse centrum te blokkeren is onderdeel van ‘De Week van Klimaatrebellie’. Ze willen tot en met 18 oktober het hart van Den Haag blokkeren ‘en verklaren we de noodtoestand voor het klimaat’, aldus de activisten.

De demonstranten doken maandag op verschillende plekken in de stad op, vastgeketend, vastgelijmd en soms halfnaakt. Na enkele uren greep de politie in. Agenten hadden er een dagtaak aan om de wegen weer vrij te krijgen. In totaal zijn er tijdens de eerste actiedag ruim zestig mensen opgepakt, zij waren de volgende dag allemaal weer op vrije voeten.

Schop

Ook gisteren zorgden leden van de actiegroep voor problemen in de stad. Toen doken tientallen demonstranten op om het kruispunt van de Prins Clauslaan en Juliana van Stolberglaan te bezetten. Eén van hen schopte een agent in het gezicht. De politie had gisteren de afrit naar de A12 uit voorzorg afgesloten. De blokkeerders konden aanzienlijk sneller worden aangepakt dan de dag ervoor.



De actievoerders zijn van plan om tot en met 18 oktober door te gaan met protesten in Den Haag, soms aangekondigd en soms onaangekondigd.