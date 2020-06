ADR Nieuwsmedia en Qmusic steunen De Alternatieve Vierdaagse

Hoe werkt het?

Heel Nederland

Robert Bernink, Directeur Entertainment ADR en Q laat weten: ,,Tijdens De Alternatieve Vierdaagse creëert iedereen zijn of haar eigen looproute en kan men niet alleen in Nijmegen, maar in heel Nederland meedoen met het grootste wandel-event van het land. Wij zetten ons grote landelijke bereik in om naast de 45.000 wandelaars die normaal gesproken al meedoen, nog meer mensen ertoe te bewegen mee te wandelen. Zo maken we er toch iets fantastisch van en wordt óók de editie van 2020 er hopelijk eentje voor in de boeken.”



Peter Jansen, hoofdredacteur De Gelderlander vult aan: ,,Een week per jaar kijkt heel Nederland naar Nijmegen. Tijdens de Vierdaagse en de Vierdaagsefeesten. Wij doen daarvan verslag en voorzien onze eigen lezers en bezoekers plus andere regionale en landelijke media van het laatste nieuws. Het was een domper dat er een streep door de Vierdaagse ging, daarom vind ik het prachtig dat er een alternatief is. Normaal kijkt Nederland naar ons, bij deze speciale, uitdagende editie kijken wij naar heel Nederland.”



Paul Sanders, directeur-bestuurder KWBN: ‘Juist nu veel dingen niet door kunnen gaan, komen wij met de Alternatieve Vierdaagse, om een positieve impuls te geven. Met het grote landelijke bereik van DPG Media en onze samenwerkingspartner House of Sports willen we heel Nederland in beweging brengen. Want bewegen is gezond en gezondheid is nu belangrijker dan ooit. En we hopen dat alle deelnemers er in hun woonplaats, binnen de mogelijkheden, een klein feestje van maken!’