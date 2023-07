Adriaan (77) lag een half jaar dood in huis: ‘Omdat hij al zo op zichzelf was, ondernam niemand actie’

Verbazing om zeer slordig NL-Alert tijdens storm Poly: ‘Dit komt zo enorm dom over’

Drie identieke push-berichten achter elkaar, meerdere taalfouten en een verwijzing naar Twitter waar je verplicht moet inloggen. Deskundigen en Kamerleden hebben geen goed woord over voor de wijze waarop de Veiligheidsregio heeft gecommuniceerd over de zeer zware storm die woensdag over het noorden van het land raasde. ,,Hoe kan het zo fout gaan?‘’