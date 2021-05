Advies aan Hoge Raad: laat veroordeling Wilders wegens groepsbelediging in stand

De procureur-generaal van de Hoge Raad adviseert om de veroordeling van Geert Wilders voor groepsbelediging in stand te laten. De Hoge Raad kijkt niet inhoudelijk naar de zaak, maar alleen naar de manier waarop het gerechtshof in Den Haag naar de feiten heeft gekeken. Dat is goed gegaan, staat in het advies aan de hoogste rechter van het land.

De politicus deed zijn uitspraken in 2014 tijdens een verkiezingsbijeenkomst. Hij vroeg de aanwezigen of ze “meer of minder Marokkanen” wilden. Nadat het publiek “minder, minder!” begon te scanderen, antwoordde hij: “Dan gaan we dat regelen.” Hij zei daarvóór overigens al te denken dat hij dit “eigenlijk” niet zou mogen zeggen, omdat er aangifte tegen hem gedaan zou kunnen worden en hij mogelijk een proces aan zijn broek zou krijgen.

Het Haagse gerechtshof achtte Wilders in september vorig jaar schuldig aan het beledigen van Marokkanen maar niet aan het aanzetten tot haat. Het Openbaar Ministerie had een geldboete van 5000 euro geëist, maar het gerechtshof legde Wilders geen straf op. Hierbij speelde vooral mee dat hij al jaren wordt bedreigd en zwaar wordt beveiligd. Hij betaalt daarmee al een hoge prijs voor het uitdragen van zijn mening.

Het Hof motiveerde in een arrest van 42 pagina’s waarom het van oordeel was dat Geert Wilders Marokkanen beledigde met zijn uitspraak op de verkiezingsavond van 19 maart 2014. Volgens het gerechtshof zijn de twee gekozen woorden ‘minder Marokkanen’ op zichzelf niet beledigend, maar gaat het hier om de context. Wilders sprak op de bewuste avond de hele bevolkingsgroep aan zonder onderscheid te maken naar bijvoorbeeld criminele Marokkanen. Iets waar hij het in zijn verkiezingscampagne wel vaak over had. En daarmee heeft Wilders volgens de raadsheren een hele groep getroffen. De eigenwaarde van deze mensen is aangetast en Wilders heeft geen respect getoond voor hun eer en goede naam.

Beledigend en grievend

De uitlating is zonder meer beledigend, oordeelt het gerechtshof, en grievend bovendien. Te meer omdat Wilders in de week voorafgaand aan de verkiezingsavond meermaals door journalisten was geconfronteerd met ophef die was ontstaan nadat hij in een tv-item vergelijkbare uitspraken had gedaan. Daarbij sprak hij nadrukkelijk over criminele Marokkanen, een duiding die hij volgens het gerechtshof bewust wegliet op de verkiezingsavond. Hij sprak daarover met medewerkers. Het doel was om een zo sterk mogelijke speech te bedenken waarbij de zaak zo scherp mogelijk zou worden benoemd om nieuwswaarde te creëren en er zeker van te zijn dat media het zouden overnemen. Ook werd het publiek door een medewerker geïnstrueerd hoe te reageren. De actie was volgens het hof weldoordacht. ,,Daarmee is de verdachte te ver gegaan.’’

Wilders wist volgens de raadsheren heel goed waar hij mee bezig was. Vooral omdat hij voor zijn gewraakte uitspraak het publiek meedeelde dat hij dit eigenlijk niet mocht zeggen en dat hij er rekening mee hield dat hij hiervoor strafrechtelijk vervolgd zou gaan worden.