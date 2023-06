Advies: Straf van 22 jaar plus tbs voor drievoudig moordenaar Thijs H. kan blijven: ‘Hij deed het planmatig’

Geestelijke stoornis

Volgens het hof was Thijs H. slechts deels onder invloed van een geestelijke stoornis. Thijs was ziek, maar wist - gezien zijn handelen - dat hij geen mensen mocht doden. Hij gebruikte medicijnen, maar loog over cannabisgebruik. H. stak in mei 2019 binnen enkele dagen op beestachtige wijze drie mensen dood. Eerst op 4 mei 2019 in de Scheveningse Bosjes in Den Haag een 56-jarige vrouw. Drie dagen later op de Limburgse Brunssummerheide stak hij een 63-jarige vrouw dood en korte tijd later een 68-jarige man.