Advies voor herstel economie: Focus op verduurzaming en nieuwbouw

,,De lockdown heeft ons vooralsnog behoed voor een uitwaaierende pandemie, maar heeft tegelijkertijd bijgedragen aan een forse economische teruggang”, stelt de raad. ,,Het beheersen van de gezondheidscrisis en het dempen van de acute economische gevolgen van de Covid-19-crisis kregen vanzelfsprekend prioriteit in het kabinetsbeleid. Inmiddels zijn we in een fase beland waarin de economie zich met behulp van nieuwe steunmaatregelen geleidelijk kan herstellen.”

Meer nieuwbouw

Volgens de raad is het verstandig om de komende tijd niet te investeren in de aanleg van nieuwe wegen, omdat deze minder nodig zouden zijn nu meer mensen thuiswerken door de coronacrisis. ,,De mobiliteit is teruggevallen naar lagere niveaus in de spits, online werken is in brede delen van de bevolking een geaccepteerde werkvorm geworden en we blijken bereid om onze verplaatsingen te beperken”, luidt het advies. Door te besparen op nieuwe wegen kan het kabinet investeren in andere, doelgerichtere maatregelen.