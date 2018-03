Advocaat: ‘Amerikaan had seks met Ivana Smit’

Het in Kuala Lumpur omgekomen fotomodel Ivana Smit heeft seks gehad met de Amerikaan met wie ze haar laatste uren doorbracht. Dat zegt advocaat Sébas Diekstra in De Telegraaf. De familie van de 18-jarige Nederlandse spreekt van misbruik.

De advocaat zegt dat de Nederlandse patholoog-anatoom Frank van de Groot mannelijk dna heeft aangetroffen in het lichaam van Ivana Smit. Eerder werd al bekend dat Ivana Smit op de avond voor haar dood met de Amerikaan Alexander Johnson en zijn vrouw Luna was meegegaan. Het is niet bekend of de seks vrijwillig was of niet.

Omdat in het lichaam van het fotomodel drugs is aangetroffen was er sowieso sprake van misbruik, zegt de familie tegen De Telegraaf. Oom Fred Agenjo: „Er zijn enorme hoeveelheden drugs aangetroffen in Ivana’s lichaam. Ze was niet meer wilsbekwaam. De Johnsons wisten dat. Als je dan alsnog seks hebt met een 18-jarig meisje, dan zit je niet goed in elkaar. Dat flik je niet. Onder zulke omstandigheden blijf je van iemand af.”

Ivana Smit kwam op 7 december om het leven doordat ze van een balkon van een appartement in Kuala Lumpur was gevallen. Althans, dat was de conclusie van de politie. Haar familie geloofde dat niet. Ivana werd pas uren na haar dood gevonden. Ze was geheel ontkleed.

De avond voor haar dood was Ivana Smit aan het stappen met een Amerikaans echtpaar. Ze maakten het laat en belandden in het appartement van het stel. Wat daar gebeurde met Ivana is de grote vraag. Om 7.24 uur stuurde ze nog een selfie naar haar vriend. De Amerikanen beweren niets gemerkt te hebben van de fatale val omdat ze sliepen.