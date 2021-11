Advocaat doet aangifte tegen Bredase burgemeester Depla voor opruiing en negeren coronaregels

Michel van Stratum van Advocatenbureau Van Stratum uit Nootdorp doet aangifte tegen burgemeester Paul Depla van Breda. De burgemeester zei zaterdagavond begrip te hebben voor de actie van de horeca in Breda die besloot om, in weerwil van de coronaregels, na 20.00 uur open te blijven. De advocaat doet aangifte van opruiing en het negeren van de coronamaatregelen.

,,Zoals bekend heeft het kabinet op advies van deskundigen besloten dat het aantal besmettingen omlaag moet ter bestrijding van het Covid-19 virus", schrijft Van Stratum in een brief aan het Openbaar Ministerie. ,,Horeca, zoals cafés en restaurants, moeten dicht om 20.00 uur en een vaste zitplaats is verplicht. De gemeente Breda is daarvan niet uitgezonderd.”

‘Voorbeeldfunctie’

De advocaat vindt dat de burgemeester van een gemeente daarbij ‘een belangrijke voorbeeldfunctie heeft voor het maatschappelijk leven’ en ‘het voorkomen van besmetting van burgers’.

Hij stelt dat Depla openlijk heeft opgeroepen tot het negeren van die regels en zich dus strafbaar heeft gemaakt aan overtreding van genoemde wet- en regelgeving. ,,In verband met voornoemde strafbare feiten doe ik hierbij klacht c.q. aangifte, om ook duidelijk te krijgen wat een burgemeester van een grote stad in deze lastige tijden wel en niet behoort te doen.”

De advocaat vindt dat een burgemeester ‘een belangrijke voorbeeldfunctie heeft voor het maatschappelijk leven’ en ‘het voorkomen van besmetting van burgers’. ,,In Breda zijn zoveel slachtoffers gevallen, het zorgpersoneel is overbelast. Dit lijkt me niet het moment voor burgerlijke ongehoorzaamheid.”

Oneerlijk

Ook vindt hij het oneerlijk tegenover horeca in de rest van het land. ,,In alle plaatsen moet de horeca om 20.00 uur dicht. Er worden handhavers ingezet, er wordt gedreigd met boetes en die worden ook uitgedeeld. En in Breda mag alles en zijn ze van God los. Dat is rechtsongelijk”, besluit hij.

Vervolgens vraagt hij zich hardop af wat zwaarder weegt. ,,Is dat de populariteit van Depla of het belang van de bevolking?” Met zijn aangifte hoopt Van Stratum het maatschappelijke debat te bevorderen over wat een burgemeester wel en niet mag. ,,En over wat toelaatbaar en verstandig is.”

In een persbericht dat de gemeente Breda gisteren liet uitgaan, zegt Depla onder meer: ,,De horeca krijgt opnieuw restricties die binnen een dag impact hebben op hun zaak en medewerkers. Dat zorgt voor grote onzekerheid. Zeker ook omdat er nog geen duidelijkheid is over de invulling van steunpakketten voor de horeca.”

Depla zegt verder dat: ,,De horeca wil haar stem hier over laten horen. Dat is hun goed recht. En daar is ook zeker begrip voor. Vanavond is er dan ook de ruimte voor de horeca in Breda om een statement te maken. Zoals bij de demonstratie van de horeca op 25 september. Op deze manier kan de horeca kortstondig aandacht vragen voor hun zaak.” De gemeente gaat vanaf nu wel weer handhaven.

