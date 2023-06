Advocaat Inez Weski komt op vrije voeten: ‘impact van aanhouding groot’

De aanhouding en de nasleep daarvan heeft de nodige sporen achtergelaten bij Weski, blijkt uit een schriftelijke reactie van haar advocaten Rob Baumgardt en Fébe Schoolderman: „Vandaag is mevrouw Weski in vrijheid gesteld. Cliënte heeft geen verklaring afgelegd vanwege haar geheimhoudingsplicht en zal dit ook niet doen. De impact van alles wat er is gebeurd, is groot. Wij vragen iedereen met klem haar privacy te respecteren.”

Berichten doorgebriefd

Inez Weski (68) werd 21 april opgepakt. Ze zou vanuit de gevangenis berichten van haar voormalige cliënt Ridouan Taghi hebben doorgebriefd naar diens familie, waardoor de crimineel zijn drugshandel kon voortzetten. Concreet verdenkt het OM Weski van deelname aan een criminele organisatie. De verdenkingen tegen de Rotterdamse advocate ontstonden vorige zomer toen de politie toegang kreeg tot een serie ontsleutelde berichten tussen familieleden van Taghi.

Politie en Justitie lijken zeer zeker van hun zaak en benadrukten na de aanhouding dat ze ‘niet over één nacht ijs’ waren gegaan. Desondanks werd haar voorarrest begin mei niet met het maximale aantal van 90 dagen verlengend, maar met 30 dagen. De redenen daarvoor zijn niet duidelijk, omdat de zitting bij de raadkamer achter gesloten deuren plaatsvond.

Maar door die eerdere verlenging van het voorarrest met 'slechts’ 30 dagen, komt de vrijlating nu niet als een grote verrassing. Er zijn een aantal redenen waarom een verdachte langer in de cel kan worden vastgehouden. Bijvoorbeeld omdat het risico bestaat dat de verdachte op de vlucht slaat, opnieuw in de fout gaat of omdat het gaat om een heel zwaar misdrijf. Daar leek bij Weski vanaf het begin eigenlijk al geen sprake van.

Een vierde argument is dat een verdachte, eenmaal vrij, het politieonderzoek in de war kan trappen door sporen uit te wissen of getuigen te beïnvloeden. Het onderzoeksbelang wordt dat ook wel genoemd. Ook dat risico zien de rechters in het geval van Weski op dit moment blijkbaar niet. Of niet meer. ‘Er is geen grond meer om haar langer vast te houden’, schrijft de rechtbank in Rotterdam.

Geschorst

Na haar aanhouding liet Weski via haar advocaten weten dat zij en haar kantoor Ridouan Taghi niet langer konden bijstaan. De hoofdverdachte in het omvangrijke liquidatieproces is nog altijd op zoek naar een nieuwe verdediging. De rechtbank buigt zich over een paar weken over de situatie van Taghi en hoe het nu verder moet in zijn zaak.

Weski werd vervolgens geschorst door de Orde van Advocaten. Dat is een standaardprocedure als advocaten zelf verdachte worden in strafrechtelijke zaken. Later werd ook bekend dat zij haar kantoor vlak voor haar aanhouding al had overgedaan aan haar zoon. Het was voer voor allerlei speculatie, maar volgens Guy Weski was de timing van de verkoop ‘puur toeval’.

Geheimhoudingsplicht

Weski zat een aantal weken in volledig beperking. Dat wil zeggen dat ze in die periode alleen contact mocht hebben met haar advocaten Rob Baumgardt en Fébe Schoolderman. Die mochten op hun beurt ook niet reageren op de zaak. Maar ook toen de beperkingen werden opgeheven, wilden zij verder niks vertellen.

,,Cliënte blijft immers gehouden aan de geheimhoudingsverplichting die zij heeft als advocaat ten aanzien van al haar (voormalig) cliënten. De verdediging is daardoor met handen en voeten gebonden en kan niet op de inhoud van de beschuldigingen reageren, niet in de rechtszaal en ook niet daarbuiten”, lieten haar twee advocaten destijds weten.