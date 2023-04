Advocaat Inez Weski opgepakt, verdacht van doorspelen informatie van Ridouan Taghi

Strafadvocaat Inez Weski (68) is vrijdag gearresteerd. Het Openbaar Ministerie onderzoekt of zij onrechtmatig informatie heeft doorgespeeld aan de vermoede criminele organisatie rond Ridouan Taghi.

De advocaat van Ridouan Taghi (en van nog twee andere verdachten) in de grote liquidatiezaak Marengo kwam prominent voor in het onderzoek naar de in januari tot 5,5 jaar cel veroordeelde neef en advocaat Youssef Taghi.

Youssef Taghi kreeg zijn straf omdat hij als ‘boodschappenjongen’ van Ridouan Taghi maandenlang berichten in en uit de Extra Beveiligde Inrichting had gesmokkeld. Het Openbaar Ministerie (OM) ziet sterke aanwijzingen dat ook Weski door naasten van Taghi onder druk is gezet andere informatie door te spelen dan zij vanuit haar rol als raadsvrouw mocht.

Het Openbaar Ministerie heeft de Deken van de Orde van Advocaten op de hoogte gesteld van de aanhouding van de advocaat. Weski wordt volgens ingewijden vrijdag verhoord.

‘Geheimhouder’

Al op een zitting in juli 2022 in de zaak van Youssef Taghi werd sterk gesuggereerd dat ook Weski verboden informatie had doorgespeeld. Het OM erkende dat een besproken proces-verbaal over een ‘geheimhouder’ ging, maar Weski’s naam werd niet genoemd. De rechtbankvoorzitter gaf de strekking van het document weer: twee familieleden van Ridouan Taghi zouden in versleutelde gesprekken gesproken hebben over de mogelijkheid dat Weski usb-sticks de EBI heeft binnengebracht.

Justitie stelde daarop ‘niet de bevestiging’ te hebben dat Weski via usb-sticks informatie de EBI in en uit heeft gebracht. ,,We weten het niet’’, aldus een van de twee officieren van justitie destijds. ,,We hebben niet de conclusie dat het heeft plaatsgevonden. Er is ook geen actief nader onderzoek gedaan om te kijken of het zou kunnen kloppen.”

De voorzitter las vervolgens de conclusie van het onderzoeksteam voor, dat lijkt overtuigd te zijn van een rol van Weski. ,,Het kan niet anders dan dat dit via mr. Weski is gebeurd.”

Advocaat Inez Weski bij de gerechtsbunker voorafgaand aan het slotbetoog in het monsterproces Marengo.

‘Als ze het meeneemt, zou super zijn’

,,Dit dossier staat vol aanwijzingen dat Ridouan Taghi al veelvuldig communiceerde met de buitenwereld nog voordat mijn cliënt toegang tot hem kreeg,” concludeerde André Seebregts als nieuwe raadsman van Youssef Taghi.

Die aanwijzingen bestaan uit onderschept berichtenverkeer. Zo bespreken familieleden van Ridouan in juni 2020 dat ze een beveiligde usb-stick aan Weski hebben gegeven. De bedoeling is dat zij de informatie op de stick in de EBI laat lezen aan Ridouan Taghi en vervolgens zijn antwoorden terugkoppelt aan de familie. ‘Als ze het vrijdag meeneemt, zou super zijn. (..) Dan hebben we een reactie binnen een week. Het zou top zijn als ze het uitprint.’

Ook is er communicatie tussen de oudste zoon van Ridouan Taghi en de Italiaanse maffiabaas Raffaele Imperiale van 18 november 2020. Daarin zegt de zoon dat hij contact heeft gehad met F. (father, volgens de politie). Vervolgens wordt een bericht over financiën en kennelijke drugshandel doorgestuurd, dat dwingend van toon is en waarin veelvuldig de term ‘sir’ valt. De recherche ziet hierin een aanwijzing dat het bericht van Ridouan Taghi afkomstig is. Ook is sprake van ‘my son’, ‘my family’ en ‘I am in jail’.

Quote We zien ook aanwijzin­gen dat ook zij niet bestand is tegen de druk van deze man André Seebregts, advocaat

Advocaat Seebregts sprak van ‘een parallelle communicatielijn’ die teruggaat tot medio februari 2020: ruim een jaar voordat Youssef Taghi de EBI voor het eerst binnenging. Volgens hem zegt de gang van zaken iets over de druk die Ridouan Taghi kan uitoefenen. ,,Inez Weski is een kundige advocaat. Ze doet dit werk al heel lang. Ze is integer. Ook een krachtige persoonlijkheid. We zien in het dossier aanwijzingen dat ze dit liever niet doet. Maar we zien ook aanwijzingen dat ook zij niet bestand is tegen de druk van deze man.”

Weski, verontwaardigd, ontkende de aantijgingen met klem. ,,Er wordt hier over mijn rug verdediging gevoerd. Dit is verschrikkelijk. De uitspraken van Seebregts verbazen mij. Het is allemaal uitgezocht door justitie en bleek geen juiste veronderstelling.”

‘Rol Marengo ver uitgespeeld’

Ingewijden stellen dat het moment van de aanhouding van Weski is te verklaren uit het gegeven dat haar inhoudelijke rol in megaproces Marengo volgens het Openbaar Ministerie vrijwel is uitgespeeld.

Woensdag was daarin haar ‘dupliek’: ze mocht namens Taghi reageren op de ‘repliek’ van de drie officieren van justitie, dat weer een reactie was op haar pleidooi. Ook het ‘laatste woord’ van Taghi stond ingepland, waarmee de inhoudelijke behandeling van het proces zou zijn uitgespeeld. De rechtbank is van plan op 20 oktober 2023 uitspraak te doen.

De afwezige Taghi noch Weski (namens hem) maakte daarvan gebruik. Taghi en Weski willen nog volop nader onderzoek, onder meer naar het verhaal dat ‘een vrouwelijke officier van justitie’ aanwezig zou zijn geweest bij een bijeenkomst waarop met commando’s zou zijn besproken of de toen nog voortvluchtige Taghi ontvoerd of ‘geneutraliseerd’ zou kunnen worden als Dubai hem niet zou aanhouden en uitleveren.

OM voelde zich vrij

De officieren van justitie in liquidatiezaak Marengo ontkennen met grote stelligheid dat ‘het Openbaar Ministerie’ heeft gesproken over zo’n geheime operatie om Ridouan Taghi in Dubai of Iran ‘te neutraliseren’ als hij niet via de reguliere weg zou (kunnen) worden gearresteerd en uitgeleverd.

,,Het Openbaar Ministerie heeft uiteraard op geen enkel moment overwogen Ridouan Taghi te laten ontvoeren, uitschakelen of zelfs vermoorden”, zei een van de aanklagers woensdagmiddag in een beknopte reactie.

Voor Weski stond ook de zitting van vrijdag ingepland, maar die was geannuleerd. Daarom voelde het Openbaar Ministerie zich volgens bronnen vrij de al langer geplande aanhouding te verrichten.

Advocaat Onno de Jong: Enorme klap voor haar en advocatuur

Advocaat Onno de Jong, die samen met Peter Schouten tot voor kort de kroongetuige bijstond in het Marengo-proces, reageert geschrokken. ,,Een bekende advocaat die in zo’n prominent proces wordt aangehouden: ik ben er behoorlijk van ondersteboven. Dit is nog nooit gebeurd. Dit betekent voor haar een enorme klap, maar ook voor de advocatuur. We moeten tegelijkertijd voorzichtig zijn, omdat we nog geen flauw idee hebben wat precies de verdenkingen zijn en wat de omstandigheden zijn. Maar ook als dadelijk blijkt dat er niks aan de hand is, dan is de schade al aangericht.”