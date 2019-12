Advocaat kroongetuige Nabil B. stopt ermee

Dat bevestigen bronnen aan deze krant na berichtgeving door de Telegraaf . De Raad voor de Rechtspraak noemt de maatregel ‘zorgwekkend’. Voorzitter Henk Naves van de Raad voor de Rechtspraak spreekt van een ‘uit veiligheidsoverweging onvermijdelijke, maar wel een onwenselijke ontwikkeling’, zo laat hij weten in een eerste reactie. Dat de advocaat van Nabil B. opstapt is één van de ingrijpende maatregelen na de moord op Derk Wiersum, die kroongetuige Nabil B. bijstond. Wiersum werd op 18 september voor zijn huis in Amsterdam doodgeschoten. Sindsdien is bij de rechterlijke macht, het Openbaar Ministerie en de advocatuur de beveiliging flink opgeschroefd en is verzocht het proces achter gesloten deuren te behandelen.

Serie moorden

Het Marengoproces draait om een serie moorden in het Utrechtse en Amsterdamse criminele milieu. Hoofdverdachte is de voortvluchtige topcrimineel Ridouan Taghi. Na een vergismoord op zijn kennis Hakim Changachi besluit Nabil B. te gaan getuigen tegen onder meer Taghi. Een week nadat bekend was gemaakt dat hij was overgelopen naar justitie, werd zijn broer Reduan doodgeschoten.



Het geruchtmakende proces gaat volgende week donderdag verder. Er zijn twee nieuwe zittingsdagen gepland. Tot die tijd wil het Openbaar Ministerie niet reageren. ,,We moeten alles nog bekijken, er is nog geen enkel besluit genomen”, aldus een woordvoerder van de rechtbank Amsterdam, waar de zaak onder valt. De zittingen zijn in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. Ook de advocaat die Nabil B. bijstond en zich nu heeft teruggetrokken, wil geen toelichting geven.



Dat een advocaat anoniem een verdachte of kroongetuige bijstaat, is uniek in Nederland.