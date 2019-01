Advocaat lichtgewond na steekpartij op kantoor in Eindhoven

UPDATE + VIDEO Peuter en tiener gewond bij schietinci­dent in Helmond; verdachte aangehou­den

16:47 In de Molenstraat in Helmond heeft vanmiddag een schietpartij plaatsgevonden. Daarbij zijn een 15-jarige fietsster en een jong kindje gewond geraakt. In de Molenstraat is een auto gevonden waarvan de achterruit eruit ligt. In die auto zijn twee kogelgaten gevonden. Op het Doorneind is een verdachte opgepakt.