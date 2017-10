Advocaat Michael P.: Hij wilde absoluut geen tbs

Als het daar bij was gebleven, had P. nu nog vastgezeten. Maar hij ging in beroep, en wisselde zijn onbekende advocaat in voor de veel bekendere David Moszkowicz. ,,Hij vond de straf te hoog en wilde hoger beroep’’, zegt Moszkowicz, inmiddels oud-advocaat. En met succes. Want in de beroepszaak besloot het OM plotseling tot een veel lagere strafeis: negen jaar cel. En ook het Hof vond de eerder opgelegde straf veel te hoog. P. kreeg uiteindelijk elf jaar cel, waarvan hij twee derde verplicht moest uitzitten.



Waarom plotseling die veel lagere straf? Het OM kwam in hoger beroep tot een andere conclusie dan in eerste aanleg. ,,Hoe ernstig de feiten in deze zaak ook waren,'' zegt Frans Zonneveld van het OM, ,,er zijn gevallen van moord en doodslag waarvoor lager is geëist dan de vijftien jaar die bij de rechtbank is gevraagd. Dat bracht het OM er toe in hoger beroep negen jaar cel te eisen.''