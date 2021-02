Advocaat na ontspoorde verkeersruzie: maaltijdbezorger (17) trok mes ‘omdat hij bang was’

Coronavirus LIVE | Spoedwet avondklok mogelijk vandaag al naar Kamer, Biden zet oorlogswet in voor meer vaccins

9:03 De spoedwet die het kabinet maakt over de avondklok, wordt waarschijnlijk vandaag al ingediend bij de Tweede Kamer. De nieuwe wet is gisteravond al ondertekend door de koning en direct naar de Raad van State gezonden. De Amerikaanse president Joe Biden heeft naar eigen zeggen een oorlogswet toegepast om farmaceuten Pfizer en Moderna te dwingen meer doses coronavaccin aan de Verenigde Staten te leveren, en sneller dan aanvankelijk gepland. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.