Advocaat ouders toeslagenaffaire: kabinet hield gedupeerden bewust aan het lijntje

Notulen openbaar: ministers moesten ‘activisti­sche’ en ‘tegenwer­ken­de’ Kamerleden terugflui­ten

26 april In het kabinet werd niet alleen geklaagd over Pieter Omtzigt, maar ook over onder meer SP-Kamerlid Renske Leijten en VVD-parlementariër Helma Lodders. Minister Wouter Koolmees toonde zich ‘zeer ontstemd’ over de ‘weinig behulpzame’ opstelling van ‘activistische woordvoerders’. Die moesten daarop aangesproken worden. ,,Het is wenselijk dat ministers hun woordvoerders van eigen politieke huize hierop aanspreken.”