Advocaat Plasman: Volgens getuigen viel Carlo Heuvelman achterover op de rand van een stoep

Volgens Plasman zeggen twee getuigen dat zij zagen dat Carlo achteroverviel en dat hij op de rand van een stoep terechtkwam. De doodsoorzaak wordt straks in de rechtbank uiteraard van belang voor de aanklacht tegen de verdachten. Heuvelman kreeg 14 juli op de boulevard de nodige klappen en schoppen en werd met hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht. Hij overleed vier dagen later aan zijn verwondingen.

Plasman staat Sanil B. (19) bij, een van de drie opgepakte verdachten. Sanil B. is de man waarvan op een video te zien is dat hij een liggende man schopt. Die man is overigens níet Carlo, maar een andere man. Die man zou, aldus Plasman, Sanil B. in het gezicht hebben gespuugd. Wat dáár weer aan vooraf is gegaan, weet Plasman niet. Slachtoffer Carlo Heuvelman komt in het dossier - voor zover Plasman weet - niet voor als ruziezoeker, maar vooral als slachtoffer.

Quote Zij verklaart: ‘als die jongen lichtge­tint is, dan was hij ook bij Carlo.’ Ja, wie is er daar op Mallorca in de zon nou niet lichtge­tint Peter Plasman, advocaat

Sanil B. heeft toegegeven klappen te hebben uitgedeeld, maar zegt dat hij niet betrokken was bij het slaan van Carlo. ,,Hij was met die andere jongen bezig.” Er is volgens Plasman één getuige die ‘min of meer’ zegt dat Sanil B. bij het schoppen van Carlo betrokken was. ,,Zij verklaart: ‘als die jongen lichtgetint is, dan was hij ook bij Carlo.’ Ja, wie is er daar op Mallorca in de zon nou niet lichtgetint”, aldus Plasman. ,,Maar ze zegt ook dat ze hem alleen bij die andere man heeft gezien.” De advocaat zegt er bij dat de getuige Sanil goed en tot in detail beschrijft bij de tweede man.

Over de rol van de andere twee verdachten die zijn opgepakt, Mees T. (18) en Hein B. (18), zegt Plasman niets. Wel wil de advocaat nog even kwijt dat hij betreurt dat hij Carlo Heuvelman gisteren bij Op1 Heuvelmans noemde. Een vergissing.

Volledig scherm Peter Plasman. © Marlies Wessels

Onbenullige ruzies

Justitie is nog steeds druk bezig om de gebeurtenissen rond de dood van Carlo Heuvelman uit te pluizen. Meerdere jonge mannen uit een groep van dertien Nederlandse vakantiegangers gingen in de vroege uren van 14 juli voorbijgangers te lijf aan het strand en vielen ook een groepje van vijf landgenoten aan. Het slachtoffer uit Waddinxveen werd tegen het hoofd geschopt. Hij overleed op zondag 18 juli aan zijn verwondingen. Volgens de Spaanse politie op Mallorca viel de groep zomaar toeristen aan. Volgens enkele getuigen waren kleine onbenullige ruzies in een café de kiem voor de schoppartijen op de boulevard. De groep van dertien jongeren uit Hilversum en Bussum vertrok een dag later halsoverkop naar Nederland.

Het aantal getuigenverklaringen van deze zware geweldsincidenten half juli op Mallorca groeit hard. Het Openbaar Ministerie heeft inmiddels dertig verklaringen binnen van mensen die getuige waren van de schoppartijen. Het voorarrest van de Sanil B. en Hein B. is gisteren met negentig dagen verlengd. Justitie verdenkt ze van doodslag (op Carlo Heuvelman) en Sanil ook nog van poging doodslag op een ander slachtoffer, de man in het filmpje.

