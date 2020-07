Advocaat: ‘Politie liet zwaargewonde demonstrant De Bilt aan zijn lot over’

Bij het boerenprotest in De Bilt zou woensdagavond een van de vijf aangehouden demonstranten zwaargewond zijn geraakt. Dat gebeurde toen drie politieagenten hem ‘met grof geweld’ tegen de grond werkten, stelt de advocaat van de man. Het slachtoffer stelt de politie aansprakelijk voor zijn botbreuken en eist een schadevergoeding. ,,Wat hier is gebeurd, kan echt niet”, zegt letseladvocaat Liesbeth Poortman tegen deze site.

De politie wil inhoudelijk weinig kwijt over de kwestie. Wel nodigt ze de man uit om over het voorval te praten. ,,Als hij een klacht wil indienen, dan is hij natuurlijk vrij om dat te doen. We willen benadrukken dat de politie geweld mag toepassen als de situatie daarom vraagt. Dit moet alleen wel op een proportionele manier. Als dat in deze zaak niet het geval is geweest, stellen wij een onderzoek in”, aldus een woordvoerder.

Confrontatie

Arrestant Thomas, die liever niet met zijn achternaam in de media wil, werd woensdag aangehouden nadat een bekende van hem, Tinus Koops, in de boeien was geslagen. Koops, voorman van actiegroep Nederland in Opstand, werd aangehouden omdat hij al filmend door de protesterende meute liep - zonder zich iets aan te trekken van de oproep om afstand te bewaren, aldus de politie.

Volgens de politie probeerde de gewond geraakte man die arrestatie te belemmeren. Advocaat Poortman laat weten dat haar cliënt, overigens géén boer, is aangehouden voor belediging. ,,Hij had een confrontatie met de politie en liep vervolgens weg. Toen hij door een rustige woonwijk liep, kwam er ineens een ME-busje aan. Zeker drie agenten stapten uit, renden op mijn cliënt af en werkten hem met volle kracht tegen de grond. Tijdens die worsteling raakte mijn cliënt zwaargewond.”

Gebroken

Door de klap zou de betoger zijn knie op drie plekken hebben gebroken. Ook is de binnenkant van zijn enkel gebroken en heeft hij letsel aan zijn schouder, aldus de raadsvrouw. Op beelden die op sociale media circuleren is te zien hoe de man in een rolstoel het cellencomplex verlaat. De politie heeft geen informatie over de ernst van de verwondingen, maar bevestigt wel dat een arts in het cellencomplex langs is geweest om de man te behandelen.

Volgens Poortman moest haar cliënt daar ruim drie uur lang op wachten. In een relaas op Facebook doet de man zijn verhaal. ‘Ik zei: moet ik nou gaan smeken om een arts? Ik zit hier met zo verschrikkelijk veel pijn. Ik wilde weten wat er aan de hand is. Toen zei die man: ja, je gaat niet dood. De arts komt er echt wel aan’. Toen dacht ik echt van: laat maar.’

‘Buitenproportioneel’

De politie benadrukt dat undercoveragenten niet zomaar overgaan tot arrestatie. ,,Dan moet er eerst al een waarschuwing aan vooraf zijn gegaan. Van deze casus weet ik dat de man bij zijn arrestatie verzet pleegde”, zegt de woordvoerder. Advocaat Poortman heeft via een brief de politie aansprakelijk gesteld voor de verwondingen van haar cliënt.

,,Als hij niet wordt erkend, dan gaan we zeker procederen. Niet alleen was dit geweld buitenproportioneel, ook hebben ze mijn cliënt in de gevangenis aan zijn lot overgelaten.”

