Advocaat slachtoffer Promes: ‘Getuigen bevestigen dat hij heeft gestoken’

,,Als hij iets hoger had gestoken, had hij een slagader kunnen raken. Dan had mijn cliënt het mogelijk niet overleefd,” zegt Moszkowicz bij RTL Boulevard. ,,Hij heeft ernstig letsel aan de steekpartij overgehouden. Kan een poos niet werken. En is daarna niet eens gebeld met de vraag: hoe gaat het nou? Dat had hij wel verwacht. Omdat hij trots is op de carrière van zijn neef, en die niet wilde beschadigen, heeft hij in eerste instantie geen aangifte gedaan. Hij wilde het via mij en de advocaat van Promes onderling regelen, zonder publieke aandacht te generen.”