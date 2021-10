Advocaat van opgepakte 15-jarige tramdrama: ‘Hij is erg geschrokken, incident dreunt nog na’

mogelijk cel in Halfnaakte modellen betasten pizzabezor­ger (17) op lachgas­feest­je, modellen­blad verbaasd

19 oktober Twee beginnende modellen gaan mogelijk enkele maanden de gevangenis in omdat ze een minderjarige pizzabezorger in zijn kruis hebben betast en dat filmden op een mobiele telefoon. Het gaat om Cato van der K. uit Alkmaar en Michelle de K. uit Amsterdam, allebei 25 jaar oud. De hoofdredacteur van een magazine die met de vrouwen heeft samengewerkt reageert verbaasd op het nieuws. ,,Ik hoef ze op korte termijn niet meer in mijn blad te hebben, nee.”