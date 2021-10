Advocaat Youssef Taghi aangehouden: ‘Hij besprak gewelddadige ontsnapping Ridouan Taghi’

Met toestemming van de rechter-commissaris zijn bijzondere opsporingsmiddelen ingezet om vast te stellen of Youssef Taghi inderdaad informatie doorspeelde. Daarbij zijn telefoons afgeluisterd, is hij geobserveerd en zijn ook vertrouwelijke gesprekken die hij voerde met Ridouan Taghi heimelijk meegeluisterd. ,,Het gevoel dat we daarbij kregen werd steeds slechter”, zegt hoofdofficier John Lucas van het Landelijk Parket. ,,Het werd zó geniepig gedaan. Aantekeningen op schrijfblokjes die tegen het glas in de spreekruimte werden gehouden en meteen werden doorgekrast.” Wat er allemaal precies is doorgegeven wordt nog onderzocht. ,,Het is een complex onderzoek”, aldus Lucas.



Wat het onderzoeksteam wel duidelijk is geworden is dat Taghi bezig was een gewelddadige ontsnappingspoging te plannen. Of dat gericht was op een zittingsdag van Marengo in de Bunker, tijdens het vervoer naar de Bunker, of vanuit de EBI is nog niet duidelijk. Ook is volgens Lucas vast komen te staan dat Taghi nog beslissingen neemt over de handel in verdovende middelen. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat Taghi op zoek is naar adresgegevens van personeel van de Dienst Justitiële Inrichtingen, die verantwoordelijk is voor de EBI. ,,Met het onderscheppen van de boodschapper is naar verwachting een einde gemaakt aan de vrije communicatie vanuit gevangenschap”, aldus Lucas. ,,We moesten nu ingrijpen om erger te voorkomen en de communicatielijn te stoppen.” Aanwijzingen dat Youssef Taghi betrokken is bij de moord op Peter R. de Vries zijn er niet, zegt hoofdofficier Lucas.



Vanaf maart 2021 bezocht Youssef Taghi de EBI tientallen keren, soms wel twee keer per week. Ook hadden de twee veelvuldig telefonisch contact. De deken van advocaten is vrijdagochtend op de hoogte gesteld van de aanhouding.