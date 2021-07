Advocaten bezoeken De Vries in ziekenhuis: ‘We praten tegen Peter, maar hij praat natuurlijk niet terug’

De advocaten van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces, Peter Schouten en Onno de Jong, hebben de zwaargewonde misdaadverslaggever Peter R. vandaag onder strenge veiligheidsmaatregelen opgezocht in het ziekenhuis. Dat liet presentator Luuk Ikink weten in de uitzending van RTL Boulevard, na contact met de familie. ,,Daar praatten we tegen Peter, maar hij praat natuurlijk niet terug. Het is gewoon heel erg hard”, zei Schouten.

Eerder vandaag brachten de twee advocaten al een bezoek aan de studio van RTL Boulevard in Amsterdam. Daar hebben ze hun steun betuigd aan de redactie en aan de misdaadverslaggever en zijn familie na de aanslag van dinsdagavond. Die vond plaats kort na een uitzending van het RTL-programma waar De Vries te gast was. De twee advocaten legden ook een bloemetje neer bij de bloemenzee op de Lange Leidsedwarsstraat, waar de aanslag plaatsvond.

,,We zijn alleen maar bezig met onze vriend Peter R. de Vries”, zei advocaat Schouten eerder op de dag mede namens De Jong. Naast het tweetal maakt Peter R. de Vries als vertrouwenspersoon en adviseur van Nabil B. deel uit van het verdedigingsteam van de kroongetuige. ,,Onno en ik zijn niet aan het werk, we zijn alleen bezig met onze vriend. Maandag gaan we weer werken”, liet Schouten weten.

4000 witte rozen

Eerder vandaag werden bij het Nationaal Monument op de Dam 4000 witte rozen neergelegd als steunbetuiging aan De Vries. Het gaat volgens een verklaring om een initiatief vanuit een groep van bezorgde en betrokken burgers die zich zorgen maken over “de structurele naïeve opstelling vanuit de overheid tegenover de zware criminaliteit”.

Om 13.00 uur werd een groot bord onthuld, voor een standbeeld van een brullende leeuw. Op het bord is een foto van Peter R. de Vries te zien en daarboven in grote zwarte letters: Aanval op persvrijheid? ,,Nee het is een aanval op zijn rol als vertrouwenspersoon in het Marengo proces!”, staat er verder op het bord. ,,Mark en Ferd, Peter vecht voor zijn leven, benoem de echte pijn! Dit zijn de consequenties van de inzet van de kroongetuige in het Marengo proces. Ere wie ere toekomt. Peter, houd vol.”

Tientallen mensen op het drukke plein blijven staan kijken naar de bloemenzee, en maken foto’s van het statement.

Kritieke toestand

De Vries ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Gisteren liet zijn familie weten dat zijn gezondheidssituatie ongewijzigd is. De familie laat weten dat ‘veel onzeker blijft’ omtrent de situatie rondom De Vries. ,,Er zal tijd overheen gaan voordat er meer duidelijkheid komt.”

Het politieonderzoek naar de mogelijke opdrachtgever(s) achter de aanslag op Peter R. de Vries focust zich inmiddels steeds meer op vertrouwelingen van Taghi. ,,Alles wijst zijn kant op”, melden meerdere goed ingevoerde bronnen bij de politie.

Gevaarlijk

In de omgeving van Nabil B., die belastend verklaart tegen Taghi en zijn vermeende handlangers, zijn al twee doden gevallen. Een week nadat het openbaar ministerie bekend had gemaakt dat de Utrechter kroongetuige was, op 29 maart 2018, werd de broer van B. doodgeschoten. Op 18 maart 2019 werd voor zijn huis in Amsterdam Buitenveldert Nabil B.’s toenmalige advocaat Derk Wiersum vermoord.

Na de moord op Wiersum trad Oscar Hammerstein op als advocaat van de kroongetuige. Daarna nam Peter Schouten die rol over, samen met advocaat Onno de Jong. De Vries, al jarenlang bevriend met Peter Schouten, bood zich in juni vorig jaar aan als adviseur van Nabil B. ,,De kroongetuige heeft mij persoonlijk gebeld en gevraagd”, verklaarde De Vries eerder op een persconferentie.

,,Als er een dringend verzoek op mij wordt gedaan, kan ik niet weigeren omdat het ongemakkelijk voelt of gevaarlijk is. Dat is geen reden niet thuis te geven. Anders kan ik mezelf niet meer in de spiegel aankijken. Ik wil hiermee een duidelijk signaal afgeven aan de moordenaars van Reduan B. en Derk Wiersum. Anderen nemen hun plaats in.”

Verdachten langer in cel De twee mannen die verdacht worden van betrokkenheid bij het neerschieten van misdaadverslaggever Peter R. de Vries, blijven voorlopig in de cel. De rechter-commissaris heeft vrijdag de hechtenis van de mannen met twee weken verlengd. De rechter-commissaris ziet “op dit moment voldoende bezwaren en gronden om de twee mannen in voorarrest te houden”. De verdachten zijn een 35-jarige Pool uit Maurik (Gelderland) en een 21-jarige man uit Rotterdam. De Rotterdammer is de vermoedelijke schutter. Beide verdachten zitten in beperkingen, dat wil zeggen dat ze alleen met hun advocaat contact mogen hebben. “Het opsporingsonderzoek gaat voort”, laat het Openbaar Ministerie weten. “Omdat de verdachten in beperkingen zitten, is het OM terughoudend met het geven van informatie over dit onderzoek.” Beiden worden verdacht van betrokkenheid bij de aanslag op het leven van De Vries. Over maximaal twee weken moeten zij voor de raadkamer van de rechtbank verschijnen. Daar kan de hechtenis met maximaal negentig dagen worden verlengd.

