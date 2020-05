Advocaten Holleeder geloven niet dat administratie Endstra vernietigd is

Oplossen van doden in vloeistof wordt misschien mogelijk

12:34 Het oplossen van doden in vloeistof, als alternatief voor begraven en cremeren, wordt misschien mogelijk. De Gezondheidsraad zegt in een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken dat de nieuwe techniek, alkalische hydrolyse, voldoet aan voorwaarden om haar toe te staan. Humaan composteren, een andere techniek, staat nog te veel in de kinderschoenen.