Advocaten hoofdverdachte Marengo-proces leggen verdediging neer

Arrestatie in vermis­sings­zaak die heel Zeeland bezighoudt: waar is Ichelle van der Velde (29)?

9 februari De politie doet vandaag grootscheeps onderzoek in een woning in de zaak van de jonge Zeeuwse onderneemster Ichelle van de Velde (29). In een woning in Aardenburg (Zeeuws-Vlaanderen) is een 44-jarige vrouw aangehouden. Het huis is met zwarte schermen afgezet, een politiehond doorzoekt een zwarte auto.