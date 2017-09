Advocaten in Wilders-zaak boos over geld

Het hoger beroep in de ‘minder Marokkanen’-zaak zou eind oktober moeten beginnen. In de zaak spelen ook 35 personen een rol die destijds aangifte tegen de PVV-leider deden. Zij eisen een schadevergoeding van Wilders, omdat ze zich gediscrimineerd en gekwetst voelen door uitspraken van de politicus.



Maar hun advocaten liggen in de clinch met de Raad voor de Rechtsbijstand. Die weigert de advocatenkosten voor de 35 aangevers te vergoeden. ,,Ik heb al vele uren in deze zaak gestoken, maar ik heb nog geen cent gezien’’, zegt Göran Sluiter, die acht van de aangevers bijstaat. Hij heeft het Hof in Den Haag deze week per brief verzocht de zaak uit te stellen tot daarover duidelijkheid is.



Sluiter begrijpt niets van de weigering van de raad. ,,De mensen in kwestie hebben absoluut een advocaat nodig, omdat het gaat om een ingewikkelde juridische zaak. Bovendien willen ze niet zelf het woord voeren in de rechtszaal vanwege de enorme media-aandacht. Maar zonder rechtsbijstand kunnen ze geen advocaat betalen. En ik kan zonder vergoeding niet werken.’’