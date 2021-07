Advocaten kroongetuige: hoger beroep over bezoekrecht Peter R. de Vries moet doorgaan

Tom is gelukkig met zijn relatie en vecht voor polyamorie: ‘Probeer maar een verzeke­ring af te sluiten met zijn drieën’

21 juli Het leven van Tom van den Nieuwenhuijzen (38) stond twee jaar geleden op zijn kop toen een klein moedervlekje kwaadaardig bleek. Zijn waarschuwende woorden ‘check je vlek’ op Twitter gaven veel mensen het noodzakelijke zetje om naar de dokter te gaan. Nu gebruikt hij Twitter om een andere boodschap duidelijk te maken: liefde is er in allerlei vormen. ,,Ik ben heel gelukkig in mijn relatie met twee mannen.”