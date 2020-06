Advocaten Poelatov: MH17-proces loopt vertraging op door coronapandemie

,,In de week van de eerste zitting in het proces, die begon op 9 maart, ging Nederland in lockdown’’, stelt de advocate in een schriftelijke verklaring aan deze site. Daardoor konden zij en haar mede-advocaat Boudewijn van Eijck nauwelijks met elkaar en andere kantoorgenoten overleggen. ,,Uit veiligheidsoverwegingen mailen wij nooit, maar bespreken we de zaak alleen fysiek op kantoor.”

Daarnaast konden ze door de internationale reisbeperkingen niet naar Rusland om met hun cliënt te overleggen. ,,Dat overleg kan niet via de telefoon of bijvoorbeeld Zoom omdat we dan niet kunnen uitsluiten dat er iemand meeluistert of meekijkt.” Ook konden de advocaten niet overleggen met internationale experts.

41.000 pagina’s moeten geprint worden

Ook speelt mee dat het MH17-dossier meer dan 41.000 pagina’s omvat. Die konden de advocaten tot nu toe alleen digitaal op een extra beveiligde laptop bekijken. ,,Gelukkig hebben we de rechtbank ervan kunnen overtuigen dat een papieren dossier voor ons echt noodzakelijk is. Dus daar wordt nu druk geprint.”

Het proces gaat vandaag verder. Dan moet duidelijk worden welke vertraging er optreedt. De inhoudelijke zittingen staan sowieso pas geland voor 2021.

Tijdens de zittingen in maart waren de vier verdachten niet aanwezig. Oleg Poelatov, een voormalige luitenant-kolonel in het Russische leger, ontkent überhaupt betrokken te zijn geweest bij het neerhalen van MH17. Volgens het Openbaar Ministerie was hij betrokken bij het vervoer van de BUK-raket die werd gebruikt om het toestel neer te halen.

De eerste zittingen in maart waren erg emotioneel voor de nabestaanden. Het OM haalde ook hard uit naar Rusland, dat bewust desinformatie zou verspreiden. Ook vrezen getuigen voor hun leven.