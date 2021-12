Advocaten Saïd Razzouki vragen om afsplitsing strafzaak van Marengo-proces

De advocaten van Saïd Razzouki hebben maandag de rechtbank gevraagd om afsplitsing van de zaak van hun cliënt. Het zou te veel tijd kosten om zich goed in te lezen in het dossier. ,,We zouden ongeveer 425 uur moeten lezen,” zeiden de raadsmannen.

Saïd Razzouki geldt net als Ridouan Taghi als hoofdverdachte in het liquidatieproces Marengo. Het OM ziet in hem iemand die met Taghi leiding gaf aan een criminele organisatie, en hij wordt verdacht van betrokkenheid bij verschillende moorden. Hij werd in februari 2020 in de Colombiaanse stad Medellín aangehouden en na een lang juridisch gevecht werd hij begin deze maand uitgeleverd aan Nederland. Op dit moment zit hij vast in de EBI in Vught.

Ondertussen was de rechtbank al begonnen met de inhoudelijke behandeling van de zaak - zonder Razzouki. Die heeft intussen ook twee nieuwe raadsmannen, die pas sinds kort de beschikking hebben over het zeer lijvige dossier. ,,Het gaat om een dossier van ongeveer 50.000 pagina’s. Als we nu non-stop zouden gaan lezen, zouden we 22 weken bezig zijn. Het is ondoenlijk om op dit moment in te springen in de huidige stand van het onderzoek”, zei advocaat Mark Dunsbergen. Ook wees hij op de tienduizenden gekraakte PGP-berichten die bestudeerd moeten worden.

‘In september 2022 zouden we klaar kunnen zijn’

Daarnaast moeten zij ook met hun cliënt het dossier kunnen bespreken. Daar komt bij dat het voor advocaten moeilijker is om dat te doen, sinds de EBI een ‘laptopverbod’ heeft ingesteld. De advocaten schatten in dat zij nog wel even tijd nodig hebben voordat zij klaar zijn voor een inhoudelijke behandeling. ,,In medio september 2022 zouden wij klaar kunnen zijn om de inhoudelijke behandeling te kunnen starten”, zei Dunsbergen. Omdat dit voor de andere zestien verdachten weer vertraging zou betekenen, stellen zij voor de zaak van Razzouki af te splitsen van het op dit moment lopende Marengo-proces.

Het Openbaar Ministerie vindt het geen goed idee om de zaak van Razzouki af te splitsen. Het meent dat de advocaten aan ‘vijf tot zes maanden voorbereidingstijd’ genoeg moeten hebben. Ook willen zij om ‘economische redenen’ geen afsplitsing. Het zou immers betekenen dat kroongetuige Nabil B. in meerdere rechtszaken verhoord zou worden. ,,Je kunt niet naast elkaar lopende strafzaken hebben. Die verhoren zouden dan over en weer worden gevoegd in dossiers, wat weer leidt tot nieuwe onderzoekswensen. Dat vinden we onwenselijk”, zei de officier van justitie.

‘De verdediging is op een rijdende trein gestapt’

Ook zei het OM te hopen op begrip van de advocaten van Razzouki. ,,Wij hopen dat de verdediging zich gerealiseerd zal hebben dat zij bij het aanvaarden van deze zaak op een rijdende trein zijn gestapt.” Dat Razzouki zich hevig heeft verzet tegen uitlevering aan Nederland, heeft ook gezorgd voor vertraging, aldus het OM. ,,Al is het zijn goed recht.”

De rechtbank zal later een beslissing nemen over het verzoek. Een soortgelijk verzoek van Ridouan Taghi werd dit jaar nog afgewezen door de rechtbank.

