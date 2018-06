Advocaten verdachte moord Anne Faber: ‘geef hem tbs’

De advocaten van Michael P. (28), gaan in de rechtbank pleiten voor tbs voor hun cliënt. Ze hebben dat besloten in overleg met P., de verdachte van de moord op Anne Faber. ,,Het is niet realistisch om iets anders te vragen’’, zegt Sander de Korte, een van de twee advocaten.

Volgens de raadsmannen is er geen sprake van moord met voorbedachten rade op Anne Faber. ,,Hij heeft dit in een opwelling gedaan.’’

Michael P. (28) staat maandag in de Utrechtse rechtbank terecht voor de moord en verkrachting van Anne Faber (25) uit Utrecht. Volgens emeritus hoogleraar strafrecht Theo de Roos is het zeer uitzonderlijk dat advocaten van de verdachte zelf een pleidooi houden om een cliënt tbs, een psychiatrische behandeling in een gesloten kliniek, op te leggen. ,,Ik ken geen zaken waarin dit eerder is voorgekomen. Maar ik kan het me wel voorstellen. Ook bij de verdachte zelf zal het besef zijn doorgedrongen dat hij geholpen moet worden. Hij zal zijn knopen hebben geteld.”

Perspectief

Het komt hoogstzelden voor dat een raadsman zich neerlegt bij of zelfs pleit vóór tbs, waarvan nooit zeker is wanneer die eindigt. In de meeste gevallen doen strafrechtadvocaten er alles aan om tbs te voorkomen, omdat het onduidelijk is of verdachten ooit de tbs-behandeling zullen afmaken. ,,Voor P. is dit wellicht de enige manier om nog een beetje perspectief te zien," aldus De Roos.

Zijn advocaat De Korte over deze uitzonderlijke stap: ,,Michael heeft een uitgebreide bekentenis afgelegd bij de politie. Hij wil zelf ook graag weten waarom hij in staat is dit soort dingen te doen. Dan is het niet logisch om tegen tbs te pleiten. We gaan uit van een lange straf mét tbs.’’

Plan

Wel zullen de advocaten De Korte en zijn collega Niels Dorrestein proberen te voorkomen dat P. voor moord wordt veroordeeld. ,,Hij heeft verklaard dat hij niet op zoek was naar een slachtoffer. Hoe het volgens hem precies is gegaan, horen we maandag in de rechtbank. Het is niet aan mij om daar nu op vooruit te lopen. Maar toen hij uit Den Dolder vertrok, had hij helemaal geen plan in die richting.’’