Advocatuur waarschuwt: Pas op als het OM op de stoel van de rechter gaat zitten

Om een stuwmeer aan achterstallige zaken weg te werken, gaat het Openbaar Ministerie ook grotere strafzaken zonder tussenkomst van een rechter afhandelen. De Nederlandse orde van advocaten maakt zich daar zorgen over, aldus bestuurslid Petra van Kampen. ,, Een advocaat is nodig om de balans te bewaken.”

Wie verdacht wordt van bijvoorbeeld diefstal, oplichting of bedreiging kan vanaf deze maand niet voor een politierechter komen te staan, maar voor de Officier van Justitie. Het Openbaar Ministerie gaat nu ook een deel van deze zaken met een zogeheten strafbeschikking afhandelen.

Prof. mr. Petra van Kampen, zelf advocaat en bestuurslid van de Nederlandse orde van advocaten (NOvA), zegt te begrijpen dat er rigoureuze maatregelen nodig zijn. Al voor de coronacrisis waren de achterstanden in de rechtspraak groot. Toen de deuren van de rechtbanken maandenlang gesloten waren, kwamen daar elke maand nog eens duizenden strafzaken bij.

Quote Een officier van justitie zit anders in de wedstrijd. Die is al overtuigd van je schuld Petra van Kampen, Nederlandse Orde van Advocaten

Maar ze wil ook waarschuwen voor wat zomaar eens ‘het nieuwe normaal’ kan worden. Want een hoorzitting bij een officier van justitie is heel iets anders dan een zitting voor een onafhankelijke politierechter, zegt ze. ,,Stel je verschijnt zonder advocaat bij een politierechter en je komt niet helemaal goed uit je woorden. Dan zal de rechter je proberen te helpen, om te begrijpen wat je bedoelt. Een officier van justitie zit anders in de wedstrijd. Die is al overtuigd van je schuld.”

De strafbeschikking is niet nieuw. Sinds 2008 kan het Openbaar Ministerie zonder tussenkomst van een rechter geldboetes of taakstraffen tot 180 uur uitdelen. Wie akkoord gaat met zo’n strafbeschikking, krijgt een aantekening in de justitiële documentatie, wat vroeger het strafblad werd genoemd. ,,Dat kan verstrekkende gevolgen hebben”, aldus Van Kampen. ,,Denk aan een arts in opleiding die op een festival wordt gepakt met een paar xtc-pilletjes. Als die na de strafbeschikking geen verklaring omtrent gedrag kan krijgen, kan hij zijn beroep gedag zeggen.”

Balans bewaken

Advies van een advocaat, vooraf of tijdens de hoorzitting, vindt de Nederlandse orde van advocaten daarom essentieel. ,,Om de balans te bewaken in het krachtenveld”, zegt Van Kampen, ,,maar ook om verdachten alle consequenties te laten overzien. Een strafbeschikking kan een prima middel zijn, maar zeker niet in alle gevallen.”

Wie onder de 27.900 euro bruto verdient, of een gezinsinkomen heeft van maximaal 39.400 euro, heeft bij zo’n hoorzitting recht op een zogenoemde toevoeging, wat betekent dat de kosten van rechtsbijstand door een advocaat gedeeltelijk worden betaald door de overheid. Wie meer verdient, moet een advocaat zelf betalen. Nu ook zwaardere feiten met een strafbeschikking worden afgedaan, wil de NOvA dat verdachten goed geïnformeerd worden over wat een strafbeschikking betekent voor nu en in de toekomst en dat de toegang tot rechtsbijstand beter geregeld wordt.

In het overleg met de Raad voor de Rechtspraak en het ministerie heeft de NOvA steeds op het belang van rechtsbijstand gewezen. Dat heeft echter nog niet geleid tot ander beleid. Van Kampen adviseert ondertussen iedereen die een strafbeschikking krijgt aangeboden, contact op te nemen met een advocaat. ,,Bij sommige advocaten is het eerste consult gratis. Die kan je dan in elk geval vertellen of je een advocaat nodig hebt. Echt, laat je informeren.”

