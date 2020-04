Affaire met naaktbeelden en corona nekken Sauna Oase in Nederasselt: bedrijf failliet

‘De coronacrisis is voor ons de bekende druppel geweest’, melden ze. Het bedrijf zou dit jaar het 25-jarig bestaan vieren.



De sauna kwam in 2018 negatief in het nieuws toen naaktbeelden, opgenomen in de kleedruimte, op een pornosite werden gezet. Die werden niet door de eigenaren verspreid maar door een inwoner van Drachten die de beelden in bezit had gekregen.



De zaak bleef lang boven het bedrijf zweven, ook omdat er helemaal geen camera's hadden mogen hangen. Een strafzaak tegen de twee werd uiteindelijk geseponeerd.



Maar de klandizie leed er wel onder. ‘De afgelopen jaren hebben wij te maken gehad met verschillende invloeden die ervoor gezorgd hebben dat wij deze beslissing, met pijn in ons hart, hebben moeten maken’, laten de eigenaren weten.