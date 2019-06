Afgetreden staatssecretaris Mark Harbers terug in Tweede Kamer

De politicus trad 21 mei af als staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Hij vond dat hij niet langer kon aanblijven omdat de Tweede Kamer onder zijn verantwoordelijkheid verkeerd was geïnformeerd over ernstige misdrijven waarbij asielzoekers betrokken waren .

In de VVD-fractie kwam een zetel vrij omdat Kamerlid Malik Azmani naar het Europees Parlement gaat. Harbers, die van 2009 tot 2017 in de Kamer zat als financieel specialist, kan daardoor terugkeren. Harbers wordt op het ministerie van Justitie opgevolgd door de net afgezwaaide Eerste Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol, een partijgenote.



De rel rond Harbers draaide om vrijgegeven cijfers over incidenten met asielzoekers. Daarbij waren de zware delicten - zoals (pogingen) moord en doodslag, mishandelingen en zedendelicten - ondergebracht onder het kopje ‘overig’. Het gaat in ieder geval om 79 zedenmisdrijven, 51 zware mishandelingen en 31 verdenkingen van (poging) moord en doodslag.



Hoewel Harbers direct benadrukte dat er niet opzettelijk fouten waren gemaakt, erkende hij wel dat de Kamer niet goed is geïnformeerd. ,,Ik voel me daarvoor verantwoordelijk. Aangezien dit alles het vertrouwen raakt tussen de Kamer en mij, zal ik mijn ontslag aanbieden aan zijne majesteit de koning”, stelde hij tijdens zijn aftreden.