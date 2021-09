Afghaanse tolken vrezen dat taliban wraak neemt op hun families en eisen plek op evacuatielijst

De Afghaanse tolk Ahmed* die in Nederland woont, is ten einde raad. Zijn oom is 3,5 jaar geleden al vermoord door de taliban omdat ze hemzelf niet konden vinden. Sindsdien leeft Ahmeds tante met haar zes kinderen ondergedoken in de Afghaanse hoofdstad Kaboel. Maar nu alle westerse troepen daar ook zijn vertrokken is het gevaar voor haar alleen maar groter geworden.