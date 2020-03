Afname professionele zorg door coronavirus heeft grote impact op mantelzorgers

De mantelzorgvereniging ontvangt momenteel signalen dat 35 procent van de hulp in het huishouden, 31 procent in de thuiszorg, 55 procent van de begeleiding en 87 procent van de dagbesteding vermindert of stopt bij de mensen waarvoor gezorgd wordt door familieleden of kennissen. Dat zorgt voor veel onrust. Er is minder structuur in het dagritme en minder toezicht. Daardoor voelen veel mensen zich eenzaam. Mantelzorgers komen hierdoor klem te zitten en voelen nog meer de druk om die mensen in hun omgeving die zorg nodig hebben te begeleiden.