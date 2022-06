Afpersingszaak De Groot bereikt kookpunt: 'Ben een crimineel, maar heb hier niets mee te maken’

Een groot mysterie (maar niet helemaal): wat gaat er gebeuren met de Ark van Noach?

Het is zowel vanaf het water als vanaf het land een joekel die je niet kunt missen: de Ark van Noach. Vastgeketend aan de kade van de Stormpolder in Krimpen aan den IJssel ligt de schuit van Bijbelse proporties te wachten op de dingen die komen gaan. Verkoop is aanstaande, zo willen de verhalen die op het desolaat aandoende bedrijventerrein de ronde doen. Eigenaar Johan Huibers doet er het zwijgen toe.

24 juni