Afrika Museum stopt ‘kwetsende’ zomercampagne

Het Afrika Museum omvat een binnenmuseum en een groot buitengedeelte, waar Afrikaanse dorpen zijn nagebouwd. In de zomercampagne zeggen een witte man en vrouw tegen elkaar: “Leuk samen een dagje Ghana. Lekker ver weg in eigen land.” De zwarte gemeenschap in Nederland stoorde zich hevig aan dat filmpje, omdat er niets wordt gezegd over de slavenhandel die Nederland in vorige eeuwen in Ghana dreef. “Ghana is niet zomaar een leuk dagje uit”, aldus de critici.