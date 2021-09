Afscheid van 1,5 meter onder stralende zon? Zondag kan het 24 graden worden

Vandaag begint nog met vrij veel bewolking, maar in het westen breekt de zon steeds vaker door en dat zal in de loop van de middag op steeds meer plaatsen het geval zijn. ,,Alleen in het noorden blijft de bewolking op sommige plaatsen heel erg hardnekkig”, zegt weerman Alfred Snoek. Het wordt 18 graden onder de bewolking tot 21 graden in het zuiden van het land. In de avond en nacht kan in het noorden plaatselijk een buitje vallen, in de rest van het land blijft het droog.

Zaterdagochtend is het volgens Snoek ook veelal bewolkt, maar in de middag is er op veel plaatsen ook ruimte voor de zon. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dat is redelijk warm voor de tijd van het jaar. Meestal ligt de temperatuur eind september rond een graad of 18, stelt Weer.nl.

Lang genoeg schijnen

Zondag, als Nederland de tweede dag zonder de 1,5 meter ingaat, schiet de temperatuur verder omhoog. Aan de noordwestkust is het 20 à 21 graden en in het zuiden en oosten kan het lokaal zelfs 24 graden worden. ,,Er is kans dat het met 25 graden nog zomers warm wordt, maar daarvoor moet wel de zon lang genoeg kunnen schijnen”, zegt Weerplaza-weerman Alfred Snoek. ,,Met een zuidenwind trekken namelijk wolkenvelden over het land en in de loop van de dag neemt de kans op een bui toe. Daarbij is ook kans op onweer.”

Na het weekend gaat de temperatuur geleidelijk omlaag en is het gedaan met het nazomerweer. Maandag wordt het 19 tot 21 graden. Er is vrij veel bewolking en vanuit het westen trekken buien over het land. Later in de week kunnen we regelmatig buien verwachten. De middagtemperatuur ligt tussen 14 en 17 graden. Daarmee is het iets koeler dan gemiddeld deze tijd van het jaar.

1,5 meter

Vanaf zaterdag 25 september zijn meerdaagse evenementen en festivals onder voorwaarden weer mogelijk. De verplichte 1,5 meter afstand vervalt voor het eerst sinds de crisis.

Van snoeiharde techno tot oerhollandse smartlap, en van euforische dance tot beukende hardstyle: het einde van de 1,5 meter is in zicht en gaat dit weekend gepaard met een hele rits aan festivals en evenementen waar naar verwachting vele tienduizenden feestbeesten op af zullen komen. Waar kun je vanaf morgen allemaal naartoe, en zijn er nog ergens kaarten voor beschikbaar?

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.