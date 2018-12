Afschieten van 1830 edelherten in Oostvaardersplassen mag beginnen

De Faunabescherming, Stichting Dierbaar Flevoland en Stichting Fauna4Life wilden met een kort geding het verlenen van een vergunning door de provincie voor het afschieten van de herten tegenhouden. Ze menen dat het schieten de vogelstand in het gebied ernstig verstoort. Ook is de vrees dat de zeearend het gebied zal verlaten.

De uitspraak betekent dat er per direct kan worden begonnen met het afschieten van de edelherten. De rechter in Lelystad keurde eerder de opdracht voor het afschot van Provincie Flevoland aan Staatsbosbeheer al goed, maar omdat er bezwaren waren aangetekend tegen de bijbehorende vergunning wilde Staatsbosbeheer nog niet beginnen.

Haastklus

De bezwaarmakende organisaties stelden tijdens vandaag tijdens de zitting dat de vergunning een ‘haastklus was met diverse onnauwkeurigheden en onzuiverheden’. Ze stelden dat er niet goed is gekeken naar negatieve effecten van het schieten voor de beschermde vogels in het gebied. Ook over positieve effecten van het afschieten op de begroeiing van het gebied hadden de tegenstanders hun twijfels. De rechter stelde ze in het ongelijk.