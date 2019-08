Afschuw bij politici na ernstige hondenaanval: ‘Sommige rassen laten uitsterven’

Voor Kamerlid Moorlag is de maat echter vol. Hij vindt dat de overheid nu echt moet ingrijpen om de veiligheid van de samenleving te garanderen. ,,Elk bijtincident is er één te veel, het is afschuwelijk wat deze mevrouw is overkomen’’, zegt hij. ,,Iedere burger moet zich in zijn eigen buurt of huis veilig kunnen voelen. Deze afschuwelijke gebeurtenis onderstreept dat we nu echt moeten kiezen voor onze veiligheid en bepaalde honden moeten weren uit onze samenleving.’’



Moorlag doelt daarmee op zogenoemde ‘hoogrisicohonden’, zoals pitbulls, staffords en de boerboel. Deze honden staan erom bekend vaker te bijten en niet los te laten. Ze schudden en scheuren en veroorzaken daardoor ernstige verwondingen, stellen onderzoekers van de Universiteit van Utrecht. De Koninklijke Hondenbescherming luidde eerder dit jaar de noodklok over dit soort ‘gevaarlijke honden’.



Arne Weverling van de VVD is het met Moorlag eens dat dit incident ‘weer pijnlijk laat zien dat sommige honden levensgevaarlijk zijn’. Hij pakt echter liever de mensen aan, dan de dieren. ,,Dit soort honden worden eigenlijk alleen maar gefokt om te vechten. Er wordt al langer gesproken over een houdverbod of een fokverbod, maar dan vraag ik me wel af hoe een politieagent vervolgens alle verschillende rassen en kruisingen uit elkaar moet gaan houden. Ik betwijfel of dat werkt.’’



Weverling vervolgt: ,,Ik pak liever mensen aan die hun hond misbruiken als wapen of als vechtmachine. Die mensen zouden geen honden moeten mogen hebben en desnoods de gevangenis in moeten.’’