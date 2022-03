Afschuw over kunstwerk dat zou lijken op symbool op Russische tanks: ‘Heeft die man onder steen geleefd?’

Jong reetje opgejaagd door loslopende honden: ‘Ze heeft zich letterlijk kapot gelopen, dit kán zo niet’

Boswachter Paul Jansen is het zat nu hij ‘voor de zoveelste keer’ een slachtoffer van loslopende honden heeft aangetroffen in Nationaal Park Veluwezoom. Een jong reetje rende zichzelf kapot tegen een en muur én trapte in een rondslingerende glazen pot.

20 maart