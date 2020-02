Afschuw over leus ‘sterf Chinezen’ bij Wageningse studentenflat: ‘Dit is echt verschrikkelijk’

Rita Verdonk en Richard Krajicek in De Ochtend Show to go

20:34 Op maandag 10 februari zijn chef politiek Hans van Soest, oud-tennisser Richard Krajicek, filmredacteur Ab Zagt en Diek Pothoven, hoofd styling van het Eurovisie Songfestival, te gast in De Ochtend Show to go. De show wordt gepresenteerd door Manuel Venderbos en is vanaf 7.30 uur live te zien in onze app en op deze site.