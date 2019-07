Agent doet aangifte van doodslag na wurgpoging

Vroeger was voetbal voor de elite: slidings en ruw spel verboden

15:01 Ooit was voetbal voor de elite. In clubs die langer dan een eeuw bestaan, leeft dat standsbesef nog voort. Op een eigentijdse manier: ballotage met vragen als ‘wat doet je vader’ bestaat niet meer. ,,Maar je moet wel bij ons passen, in de zin van goed gedrag en respect.’’