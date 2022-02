Agent Erwin hield man met opengereten hals in zijn armen: ‘Dit beeld raak ik nooit meer kwijt’

Het is een zonnige middag in mei. Agent Erwin van de politie Den Haag maakt een paar foto’s in zijn wijk om bij een lopend dossier te voegen. Zijn uniform heeft hij niet aan, want hij zou zich die dag, 5 mei 2018, vooral met administratie bezig houden. Op het moment dat hij zijn politiewagen weer instapt, krijgt zijn rustige dag een compleet andere wending. ,,Er kwam een melding binnen van een steekpartij bij de Haagse Hogeschool”, zegt agent Erwin. ,,Dat is in mijn eigen werkgebied, dus ik ging er snel heen. Het is niet uit te leggen in wat voor waanzin ik terechtkwam.”