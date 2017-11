Agent in zaak Mitch Henriquez: Ik brak toen ik hoorde dat ik geen schuld had

Advocaat Gerald Roethof, die het woord voert namens een deel van de familie, kreeg vanochtend als eerste het woord. ,,Staat de pet boven de wet? Kan politiegeweld ongestraft blijven?", vroeg hij zich af. De advocaat haalde onder meer een rapport aan over de gevolgen van acute stress, dat volgens hem een causaal verband laat zien tussen dergelijke stress en overlijden. ,,Dan blijft het wat mij betreft in het midden of hij door een nekklem of een hartstilstand is overleden, maar dan is het overduidelijk dat er een causaal verband is. Henriquez is door politiegeweld overleden."



Het Openbaar Ministerie ging niet mee in die redenering. Volgens de officier van justitie bieden de meest recente beelden van de aanhouding namelijk geen antwoord op de vraag hoelang de nekklem is toegepast. En het genoemde rapport is volgens het OM niet afdoende als bewijs dat politiegeweld een cruciale rol speelde bij de dood van Henriquez. ,,Wij begrijpen de gedachte dat als Henriquez niet was aangehouden, hij nog had geleefd. Daar zijn we het mee eens. Maar ook: als hij zich niet had misdragen, dan was hij niet aangehouden. Dat is de trieste werkelijkheid, waarmee we moeten leven", aldus de officier.