Agent neemt ontroostbare baby op schoot na ongeluk: ‘Moederinstinct’

Bossche ‘Twit­ter-rech­ter' Judge Joyce haalt vernieti­gend uit naar Twan Huys: 'Ronduit schadelij­ke televisie’

12:46 De uitzending in RTL Late Night waarin presentator Twan Huys in gesprek ging met de ex-vrouw en dochter van ‘wraakvader’ Mario Haazen, was ‘eenzijdig, kritiekloos en ronduit schadelijk’. Dat zegt Joyce Lie, bestuursrechter in Den Bosch. ,,Dit soort televisie draagt bij aan een vertekend en scheef beeld van de Nederlandse rechtspraak.”